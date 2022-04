Com ciúmes, homem mata motorista por achar que tinha caso com sua ex

A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar com um parente do suspeito, que confessou o crime (foto: PMMG/Divulgação) Um ex-marido enciumado brigou com o motorista de aplicativo que transportava a ex. Durante a briga, o motorista teria sacado uma arma, contudo, o homem tomou a pistola e atirou. O motorista, de 43 anos, morreu no local. O suspeito, de 42, foi preso pela Polícia Militar. O homicídio aconteceu no domingo (24/04), na Rua Coronel Fonte Boa, centro de São Gotardo, no Alto Paranaíba.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de aplicativo estacionou para o desembarque da passageira, de 39 anos. Neste instante, ele foi surpreendido pelo ex-marido da mulher que estava armado com uma faca e começou a discutir.

A mulher gritou por socorro e um vizinho, de 62 anos, interveio na briga desferindo golpes de bastão. Durante a confusão, foram ouvidos disparos de arma de fogo.

Quando a PM chegou no local, encontrou o motorista de aplicativo já morto, no interior do automóvel. O vizinho também foi baleado no braço. Segundo testemunhas, o ex-marido fugiu carregando a arma.

Ainda segundo a Polícia Militar, a pistola pertencia ao motorista de aplicativo, mas, durante a confusão, o ex-marido teria se apoderado da arma e efetuado os disparos.

Na manhã desta segunda-feira (25/04), os policiais localizaram e prenderam o suspeito do crime na casa de parentes. Ele confessou a autoria dos disparos e alegou que o motorista de aplicativo teria atirado primeiro, tendo ele tomado a arma e atirado para se defender.



No corpo do suspeito foram identificados ferimentos nas mãos e na coxa.

Questionado sobre a motivação da briga, o suspeito disse que ao ver a ex-mulher no carro pensou que ela tivesse um caso com o motorista e "perdeu a cabeça".



Segundo a PM, a relação da passageira e do motorista de aplicativo era unicamente profissional.

A pistola foi encontrada em posse de um parente do suspeito, que foi preso por porte ilegal de arma de fogo.