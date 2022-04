Pedal solidário em prol de bebê que vai nascer com "meio coração"

Larissa Gouvêa Santana e Luiz Felipe Reis, pais de Théo (foto: Reprodução de vídeo)





Théo foi diagnosticado com a Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), uma cardiopatia rara e grave. A cavidade esquerda do coração de Théo é muito reduzida. Por isso a doença é chamada de "meio coração", pelo fato de o lado esquerdo do órgão ser praticamente inexistente.





O tratamento até é feito pelo Sistema Único de Saúde, porém, como o procedimento precisa ser realizado com urgência, a mãe preferiu se organizar para ser atendida na iniciativa privada. Até agora foram arrecadados pouco menos de R$ 23.500.





Há tratamento para quem tem a síndrome. No entanto, não é barato. De acordo com a mãe de Théo, Larissa Gouvêa Santana, de 19 anos, é necessário R$ 100 mil para que ela possa sair de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, e ir até São Paulo. Lá ela será atendida pelos médicos do Hospital da Beneficência Portuguesa.

Três cirurgias são necessárias. E elas precisam ser feitas logo após o parto. Para arrecadar o dinheiro, a família criou uma campanha nas redes sociais e agora terá ajuda com esse pedal, que sairá de São João del-Rei.



Cada participante irá pagar R$35, que serão destinados à família. "A ideia do pedal foi através da tia-avó dele, que também é ciclista. Depois que ela deu a ideia, resolvemos fazer o pedal solidário. A expectativa é que a gente consiga levar, no mínimo, 200 ciclistas a esse pedal. E com isso a gente vai conseguir arrecadar um bom valor para ajudar na cirurgia", explicou Wesley Batista da Silva, um dos organizadores do evento.





Wesley também explicou que o grupo busca apoio junto a empresários de São João del-Rei, para que ajudem com algum recurso. "Tratando de um grande valor que é a cirurgia, toda ajuda é válida. O Théo precisa disso para sobreviver. Então é o mínimo que a gente pode fazer. Nós estamos buscando patrocínios com o comércio local", contou o organizador.







Foi criada uma conta no Instagram para pedir ajuda. Ela destacou o carinho que tem recebido das pessoas que conhecem a história do bebê: "Tomou uma proporção maior que eu imaginava, e tem sido muito bom", afirmou. A mãe de Théo contou à reportagem que a gestação segue sem problemas. "A gestação tem sido saudável, inclusive o Théo está ótimo, desenvolvendo super bem o restante do corpinho e os órgãos, tirando o coraçãozinho", disse.

Com a expectativa que Théo nasça daqui a um mês, Larissa conta que precisa segurar a ansiedade. "Estamos muito ansiosos pela espera dele, loucos para conhecer o nosso pequeno. E também muito confiantes que tudo dará certo, apesar dos grandes riscos e desafios envolvidos. Ainda temos uma longa batalha, mas temos fé que ele vai vencer", finalizou.