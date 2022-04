Mãe de bebê com doença do 'meio coração' pede ajuda para cirurgia do filho

Larissa completa oito meses de gestação neste sábado (16) (foto: Larissa Gouvêa/ Arquivo Pessoal)

Larissa Gouvêa Santana, de 19 anos, será mãe de Théo, um bebê de São João Del-Rei/MG, que foi diagnosticado com Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), uma cardiopatia grave e rara. A doença caracteriza-se por dimensões muito reduzidas da cavidade cardíaca esquerda, por isso, os portadores de SHCE são chamados de "meio-coração'', pelo fato de o lado esquerdo ser quase inexistente. Pelo alto custo dos procedimentos, os pais decidiram fazer uma vakinha para arrecadar fundos.

Até o momento, cerca de R$ 21 mil foram arrecadados para a primeira cirurgia.

O caso é considerado muito delicado. Larissa precisa planejar o parto para que Théo receba todo o suporte. Ele precisa nascer em um centro de referência onde será feito todo o tratamento, que envolve três cirurgias fundamentais para a vida dele, em São Paulo, onde a chance de sucesso cirúrgico é de 91%. O SUS oferta todo o tratamento, porém, a chance de êxito é de 35%.

Larissa disse que tomou um choque quando ficou sabendo da real situação de seu bebê. A doença foi diagnosticada um dia antes de ela completar seis meses de gestação. "Foi o pior dia da minha vida." Ela disse que foi muito difícil, embora tenha tido apoio familiar o tempo todo, da família, dos amigos e dos apoiadores da vakinha.

De acordo com a jovem, os primeiros passos após a notícia foi entrar em contato com um grupo de apoio, composto por pais com filhos com a mesma cardiopatia de Théo. “Por meio desse grupo, eles foram indicando todos os passos e direcionamentos para que eu e meu noivo buscássemos médicos, hospitais e os melhores tratamentos”, contou.

Com todo esse apoio, a mãe conta que ficou mais esperançosa com o tratamento, pois quando procurou informações sobre a doença na internet, a cardiopatia é colocada como “incompatível com a vida”. Ela explicou que “ agora vendo os casos de sucesso do Hospital da Beneficência Portuguesa, da equipe, as crianças vivendo uma vida normal depois da cirurgia, indo para a escola, brincando e comendo besteira, fico mais tranquila”.

Larissa completa oito meses de gestação neste sábado (16), e diz que está ansiosa, pois falta apenas um mês para o nascimento de Théo. “ Tudo agora é muito decisivo, tudo tem que estar pronto, esperando o nascimento dele. Dá um pouco de insegurança e ansiedade, porque ainda não temos certeza de nada. Porém, eu prefiro pensar positivo e acreditar que tudo está caminhando e dando certo”, relatou.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.