Militar suspeito de matar mulher e eletricista é encontrado morto em Minas

Militar era da reserva e não atuava na PM do município de Palma (foto: Redes Sociais/Reprodução) O corpo do militar da reserva José Ronaldo de Paula, de 62 anos, foi encontrado pela Polícia Militar (PM) nesta terça-feira (6/12), na região rural de Palma, cidade na Zona da Mata Mineira.

O duplo homicídio aconteceu nessa segunda-feira (5/12). O eletricista recebeu nove tiros; a esposa do militar da reserva, seis.



Policiais encontraram também uma moto abandonada e uma arma de fogo. Informações apontam que José teria cometido o crime com um revólver calibre 38.

O policial já não fazia mais parte do corpo operacional e administrativo de trabalhadores da corporação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).



Nota da PMMG

"O comando do 47º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais se solidariza com os familiares das vítimas do homicídio ocorrido ontem na cidade de Palma e com a família do suspeito de ter cometido o crime, o qual foi localizado sem vida em uma residência rural.

O suspeito trata-se de um militar Veterano de 62 anos de idade, que não tinha vínculo operacional/administrativo com o 47º Batalhão. Tão logo a PM foi acionada as equipes policiais militares tomaram todas as providências para localizar o autor, registrar a ocorrência e ações que são tomadas em um local de crime. A Polícia Militar não coaduna com desvios de condutas ou cometimentos de crimes por parte de seus integrantes.

A investigação da motivação dos crimes é de competência da Polícia Civil e a Polícia Militar dará todo o apoio que for necessário."