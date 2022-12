Motorista morre em tombamento de carreta na BR-367, em Diamantina

Óbito do motorista foi confirmado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) (foto: CBMMG / Divulgação)

Um homem de 43 anos morreu em um tombamento de uma carreta no KM 583 da BR-367, próximo a Diamantina, na Região Central de Minas Gerais, nesta sexta-feira (9/12). O veículo conduzido pela vítima transportava um caminhão-pipa.A carreta rebocava o caminhão da Prefeitura de Diamantina para Montes Claros, no Norte do estado. Até o momento não há informações sobre a causa do acidente.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso entre as ferragens.A perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar estiveram no local. O óbito foi confirmado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).