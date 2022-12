Vídeo: ônibus desgovernado deixa duas pessoas feridas no Sul de Minas

Mecânico que trabalhava dentro do ônibus e o motorista de um dos veículos atingidos tiveram escoriações leves (foto: CBMMG/Divulgação)

Um ônibus desgovernado atingiu três carros, derrubou um poste e deixou duas pessoas feridas no bairro Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Extrema, no Sul de Minas, na tarde desta sexta-feira (9/12).Devido ao risco de eletrocussão, o local teve que ser isolado até que a energia da região fosse desligada.Conforme o Corpo de Bombeiros, testemunhas afirmaram que o veículo estava passando por manutenção, quando desceu a rua e atingiu os carros em um estacionamento de um supermercado.O mecânico que trabalhava dentro do ônibus e o motorista de um dos veículos tiveram escoriações leves.Em uma gravação de circuito de segurança é possível ver o ônibus desgovernado descendo a rua em alta velocidade e batendo na traseira de uma caminhonete.