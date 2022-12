Congestionamento já chega a 11km na Fernão Dias por causa do acidente (foto: Polynea Reis/Redes Sociais/Reprodução)

Duas carretas bateram na Rodovia Fernão Dias, em Santo Antônio do Amparo, sentido BH, no km 639, por volta de 4h desta sexta-feira (09/12). Devido ao impacto, o motorista de uma delas morreu no local e outro não teve ferimentos.

Até o momento, há pelo menos 11km de congestionamento. A faixa esquerda, sentido Belo Horizonte, já foi liberada.

A Arteris, concessionária que administra a via, está com equipes no local. A colisão entre os veículos foi lateral.





*estagiária sob supervisão