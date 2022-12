Trânsito em BH já começa a ficar intenso devido a jogo do Brasil

Trânsito na Avenida Cristóvão Colombo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A press)

O jogo pelas quartas de final entre Brasil e Croácia, ao 12h , já está movimentando o trânsito de Belo Horizonte. Pessoas que estão saindo do trabalho ou de casa, com direção a bares e restaurantes para ver o jogo, já encontram trânsito intenso nos principais pontos da cidade.

A reportagem do Estado de Minas fez registros da Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo, e da Avenida Cristóvão Colombo, com grande volume de carros por volta de 11h. De acordo com a BHTrans, a Região Central de Belo Horizonte também registra aumento no trânsito neste horário.

Trânsito na Avenida Cristóvão Colombo, em outro ponto (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A press)

Trânsito na Avenida do Contorno com Rua Lavras (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A press)

Trânsito na Avenida do Contorno com Nossa Senhora do Carmo (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A press)

O órgão regulador de trânsito informa ainda que o volume de carros será maior nos corredores e pede a cooperação dos motoristas ao não fechar os cruzamentos no pré e pós-jogo. A BH Trans também relembra que beber e dirigir é crime.