Brasil x Croácia: confira o que abre e o que fecha em BH

Jogo entre Brasil e Croácia será ao meio-dia (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O Brasil entra em campo novamente na tarde desta sexta-feira (9/12), ao meio-dia, para enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022, no Qatar. Devido ao feriado prolongado e ao jogo, foi decretado ponto facultativo em Belo Horizonte. Os serviços de transporte público também sofreram alterações.









Shoppings centers, bares, restaurantes, lotéricas e comércio de rua têm liberdade para definir o horário de funcionamento durante as partidas do Brasil nesta Copa do MUndo, de acordo com associações representativas de cada setor.

Confira o que abre e o que fecha em BH:

Trânsito e transporte

Haverá reforço de viagens entre 11h e 12h, e no pós jogo. Depois, o horário voltará ao normal.

Para o metrô de Belo Horizonte, a CBTU informa que também haverá maior oferta de trens entre 11h e 12h, com intervalo de sete minutos. No pós-jogo, de 16h30 às 19h, o intervalo será o mesmo.

Limpeza Urbana

Todos os serviços de limpeza urbana estarão em funcionamento.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de urgência Psiquiátrica Noturno, os Centros de Referência em Saúde Mental e os laboratórios das UPAs: Funcionam normalmente 24h por dia

Centros de Saúde, Centro de Controle de Zoonoses e Laboratório de Zoonoses, Centro de Esterilização Cães e Gatos, Serviço de Atenção à Saúde do Viajante, Centros de Convivência, Centros de Especialidades Médicas, Central de Atendimento a liminares, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Treinamento e Referência, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Farmácia regional, Laboratórios regionais e central, Centros de Reabilitação, Centros de especialidades odontológicas, Academias da Cidade: Funcionam de 07h às 11h , com escala de 50%.





Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: Funcionam de 07h às 11h , com escala de 50%.

BH Resolve

Não haverá atendimento no BH Resolve no dia 9 de dezembro. Para solicitações e orientações, acesse Portal de Serviços, PBH APP ou ligue para o 156.

Postos do SINE Municipal

Os postos do Sine estarão fechados.

Procon Municipal

Não estão disponíveis agendamentos para os dias 14 e 15 e não haverá funcionamento nesta sexta-feira (09/12).

Segurança

Guarda Municipal

Trabalha normalmente todos os dias.

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal todos os dias.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Parques Municipais e Zoobotânica

Zoobotânica

Zoológico, Jardim Botânico e Aquário do Rio São Francisco

9/12: abertos das 8h às 11h (entrada até 11h).

Parques

9/12: abertos.

Parque Municipal Américo Renné Giannetti: aberto das 8h às 17h, com entrada até às 16h30 (retire o ingresso gratuito);

Parque Aggeo Pio Sobrinho: aberto das 7h às 18h;

Parques Jacques Cousteau: aberto das 7h às 18h;

Parque das Mangabeiras: aberto das 8h às 17h (entrada permitida até 16h);

Parque da Serra do Curral: aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);

Parque Ecológico da Pampulha: aberto das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h);

Parque Ecológico Roberto Burle Marx: aberto das 7h às 18h;

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado: aberto das 6h40 às 17h (entrada permitida até às 16h30).

Os demais parques também estarão abertos no dia 9/12. Confira a lista e os horários de funcionamento de todas as unidades da FPMZB.

Cemitérios públicos municipais

Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro: abertos das 7h às 17h, exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos. Plantão administrativo para agendamentos das 7h às 18h30.

Assistência Social

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS

Não funcionarão.

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS

Não funcionarão.

Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS

Não funcionarão.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funcionarão.

Abrigos, Casas de Passagem, Residências Inclusivas, Repúblicas e Pós Alta Hospitalar

Funciona normalmente.

Central de Vagas do SUAS

Plantão 24h no dia 9/12, pelo telefone (31) 98872-2023.

Centro Pop Centro-Sul (Avenida do Contorno, 10.852 – Barro Preto)

Funciona no dia 9/12, das 8h às 12h.

Centro Pop Lagoinha (Rua Além Paraíba, 101 – Lagoinha)

Funciona no dia 9/12, das 8h às 12h.

Centro POP Leste (Rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona no dia 9/12, das 8h às 16h.

Centro POP Miguilim (Rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona no dia 9/12, das 8h às 17h.

Serviço Especializado de Abordagem Social

Funciona no dia 9/12, das 9h às 21h.

Serviço de Atenção ao Migrante

Não funcionará nos dias 8/12 e 9/12.

Sepultamento Gratuito

Plantão nos dias 8/12 e 9/12, das 8h às 17h, na Rua Tupis, 149, 1º andar - Centro. Telefone: (31) 3277- 9834.

Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Não funcionará.

CAM- Central de Abastecimento Municipal (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo)

No dia 9/12 o funcionamento é normal.

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Não funcionará.

Direto da Roça

No dia 9/12 o funcionamento é normal, conforme licenciamento.

FECOPE - Feira Coberta do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio)

No dia 9/12 o funcionamento é normal.

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo no dia 8/12. No dia 9/12 o funcionamento é normal, conforme licenciamento.

Feiras Livres

Funcionamento facultativo no dia 8/12. No dia 9/12 o funcionamento é normal, conforme licenciamento.

Feira da Agricultura Urbana - Pontos Regionais

Não funcionará.

Feira Modelo da Savassi (Rua Tomé de Souza, entre Av. Cristóvão Colombo e Rua Pernambuco)

Funcionamento facultativo.

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro)

Funciona no dia 8/12, das 7h30 às 13h. No dia 9/12 o funcionamento é normal.

Programa Abastecer

Funciona no dia 8/12, das 7h às 13h. No dia 9 de dezembro o funcionamento é normal.

Restaurantes Populares I, II, III e IV

Funcionamento nos dias 8/12 e 9/12 com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua.

Direitos de Cidadania

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 – Centro)

Atendimento 24h nos dias 8/12 e 9/12, no Plantão Centralizado.

Centro de Referência das Juventudes – CRJ (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funcionará.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funcionará.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funcionará.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funcionará.

Equipamentos Culturais

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado no dia 9 de dezembro.

Museu Casa Kubitschek

Não funciona no dia 9 de dezembro.

Museu da Imagem e do Som

Fechado no dia 8. Não funciona no dia 9 de dezembro.

Museu da Moda

Não funciona no dia 9 de dezembro.

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design -

Funciona das 15h às 18h, no dia 9 de dezembro.

Museu Histórico Abílio Barreto

Não funciona no dia 9 de dezembro.

Cine Santa Tereza

Fechado.

Teatro Marília

Fechado .

Teatro Francisco Nunes

Fechado.

Espaço Cênico Yoshifumi Yagi - Teatro Raul Belém Machado

Fechado.

Centros Culturais e Biblioteca Pública Infantil Juvenil de Belo Horizonte

Funcionarão nos dias 8 e 9 de dezembro apenas os Centros Culturais:

Bairro das Indústrias, mediante a programação de atividades do Hip Hop;

Lindéia Regina que abre apenas no dia 9, a partir das 15h;

Zilah Spósito abre das 14h às 18h, nos dias 8 e 9 de dezembro.

Os demais Centros Culturais e a Biblioteca Pública Infantil Juvenil de Belo Horizonte estarão fechados.

Postos de informação turística

CAT Mercado Central

8/12: funcionamento das 8h às 13h;

9/12: funcionamento das 8h às 17h.

CAT Sede

8/12: fechado;

9/12: fechado.

CAT Veveco

8/12: funcionamento das 8h às 17h;

9/12: fechado.