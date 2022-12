Prefeitura de Porteirinha cancela festa milionária com sertanejos

Festa de aniversário de 84 anos da cidade iria acontecer nos dias 16 e 17 de dezembro (foto: Pixabay / Reprodução) Após uma recomendação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a Prefeitura de Porteirinha, no Norte do estado, cancelou, nesta quinta-feira (8/12), a festa de comemoração dos 84 anos da cidade. Em nota, o executivo afirmou que a medida foi tomada “tendo em vista que a contratação dos artistas Leonardo, João Neto e Frederico, e Papazoni inviabilizam a realização do evento”.









O texto ressaltou que, ano passado, a cidade sofreu com fortes chuvas que deixaram várias famílias desalojadas e que as consequências ainda afligem a população. O órgão afirmou, ainda, que o poder executivo não pode alocar os “parcos recursos públicos” para a contratação de artistas com cachês altos, além de outras bandas, estrutura de palco, som e iluminação.





“Tudo isso enquanto a população se vê, em desespero, privada de suas mais básicas necessidades vitais [...] Uma vez que o orçamento público é finito e limitado, deve-se priorizar o gasto público em serviços e programas de relevância para a promoção do mínimo existencial, sobretudo em saúde, educação e saneamento básico, respeitando as prioridades orçamentárias constitucionais e em observância aos princípios da razoabilidade e eficiência na despesa pública”, afirma o promotor de Justiça de Porteirinha, Renan Levenhagen Pelegrini.