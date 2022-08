Operação prende ex-prefeito suspeito de contratação ilegal de shows

Um dos envolvidos foi preso por posse ilegal de arma (foto: Divulgação-MPMG) O ex-prefeito da cidade de São Francisco, no Norte de Minas, Evanílson Aparecido Carneiro, foi preso na manhã desta terça-feira (2/8) durante a “Operação Esquema”, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de São Francisco, no Norte de Minas, Goiânia (GO) e Cruz das Almas (BA).

De acordo com o MPMG, um dos alvos da “Operação Esquema” foi preso em flagrante delito pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi realizada pela 1ª Promotoria de Justiça de São Francisco, no Norte de Minas, em atuação conjunta com a Coordenadoria Regional de Defesa do Patrimônio Público, também do Norte de Minas Gerais, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Regional de Montes Claros e dos Gaecos dos estados da Bahia e Goiás.

Participaram 45 Policiais Militares dos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia, além de, cinco promotores de Justiça.