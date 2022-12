BH tem calor e tempo firme nesta sexta-feira de jogo do Brasil

Umidade relativa do ar fica entre 40% e 100% em Belo Horizonte (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A sexta-feira (9/12) é de calor e tempo firme em Belo Horizonte, dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo - a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia ao meio-dia, pelas quartas de final.Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros na capital mineira oscilam entre 18ºC e 30ºC, e nem sinal da chuva que castigou a região na última quarta-feira (7/12). Há chance apenas de chuvas isoladas, conforme o Inmet.Na madrugada, a mínima foi registrada na estação Cercadinho, no Buritis, bairro da Região Oeste, com 18,2ºC.A manhã é de sol entre nuvens, com possibilidade de nevoeiro. À tarde, céu de muitas nuvens e chuva isolada. No período noturno, poucas nuvens no céu da cidade.A umidade relativa do ar fica entre 40% e 100%, com ventos fracos a moderados durante todo o dia.