BH: repertório da Bahia e oficina de instrumento de sopro agitam os blocos

Neste domingo (22/1), o bloco Estagiários Brass Band comandou uma oficina de instrumento de sopro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) E na maratona de ensaios dos blocos para a edição 2023 do carnaval de Belo Horizonte, destaque neste domingo (22/01) para os ajustes dos integrantes do Juventude Bronzeada e do EBB Bloco, formado pelos Estagiários Brass Band, que ministrou uma oficina de instrumentos de sopro. Ambos fizeram a alegria de quem passava pelo Viaduto Santa Tereza, um dos símbolos da capital, que liga os bairros de Santa Tereza e Floresta ao Centro.





O EBBLOCO conta com 150 integrantes e Rafael revela que os ensaios ocorrem todas as sextas-feiras, das 19h às 22h, na Floriano Peixoto. Quando chove, a turma vai para o Viaduto Santa Tereza. Aí o som fica por conta de trompetes, sax, tuba, flauta e muito mais. Além, claro, da percursão com surdo, caixa e por aí vai. Uma "sonzeira": "O bloco é uma fanfarra de sopros, formada por músico amadores e, quem quiser tocar, é só fazer contato". E o bloco conta ainda com a performance de pessoas com perna de pau e outros artistas do circo.



Já o Estagiários Brass Band é uma banda que ensaia o ano todo e ministra oficinas de instrumentos de sopro desde setembro de 2022. Os professores são Rafael e mais dois colegas. O EBBBLOCO é aberto a todos (menos na percursão), enquanto a oficina tem um custo.

Veja vídeo com o último cortejo do bloco EBBLOCO.

Juventude Bronzeada





O Juventude Bronzeada é um dos blocos mais tradicionais de BH e o ensaio deste domingo (22/1) foi debaixo do Viaduto Santa Tereza (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



O bloco Juventude Bronzeada é um dos mais tradicionais de Belo Horizonte e seus integrantes celebram a história da música baiana, principalmente as das décadas de 1980 e 1990, quando grupos como Banda Eva, Bamdamel, Olodum e Timbalada lançaram canções que consagraram hits do axé music. Eneste domingo (22/1), eles não se importaram com a chuva ou clima nublado e lideraram uma batucada afinada.