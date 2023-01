BH tem alerta de chuva forte nas próximas horas, diz Defesa Civil

BH já está em alerta para chuvas isoladas até segunda-feira (23/1) (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Previsão do tempo

Chove forte em diversas regionais de Belo Horizonte no início da noite deste domingo (22/1). A Defesa Civil de BH emitiu alerta que há possibilidade de mais tempestades nas próximas 2 horas.As principais regiões afetadas são a Noroeste e a Centro-Sul, com chuva extremamente forte acima de 5 milímetros a cada 5 minutos. Chove também nas regionais Pampulha, Noroeste, Oeste e Leste, mas de forma moderada.A cidade já está em alerta para chuvas isoladas até às 8h desta segunda-feira (23/1). A previsão é de que o temporal venha acompanhado de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.As chuvas não devem dar trégua ao longo da semana . Nesta segunda-feira (23/1), o céu fica encoberto, com chuva isolada e temperatura entre 17°C e 26°C.As regionais Venda Nova, Barreiro e Pampulha registraram o maior volume de chuva nas últimas 12 horas.Durante esse período, é recomendado que os moradores redobrem a atenção em áreas de inundação. Motoristas e pedestres devem evitar esses locais.