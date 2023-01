Homem morre ao bater em árvore em rodovia

Rodovia MGC 381, local do acidente em que homem morreu depois de bater em árvore (foto: Reprodução)

Uma pessoa morreu num acidente ocorrido ainda no sábado (21/1), no quilômetro 39 da rodovia MGC-381, próximo a São João do Manteninha, no Vale do Rio Doce. A vítima é Matheus Henrique Souza Santos, de 27 anos, que dirigia o Ford Fiesta, CLP 6720 e bateu numa árvore.



Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as causas do acidente não são conhecidas. Quando os patrulheiros chegaram ao local, o motorista estava preso às ferragens.

As investigações serão feitas em dois sentidos. Um em que o motorista estaria em alta velocidade e perdeu o controle do veículo ao tentar fazer a curva. Na outra hipótese, ele teria sido fechado e jogado para fora da estrada.

O corpo foi entregue para a Funerária Paraíso, da cidade de Central de Minas, que o transportou até o IML de Governador Valadares. O veículo estava com a documentação em dia, assim como o motorista. O padrasto da vítima, que acionou guincho particular, acompanhou o corpo até Governador Valadares.