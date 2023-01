Mais de 11 mil toneladas de lixo foram retirados de córregos de BH em 2022

Funcionários da Prefeitura de Belo Horizonte chegam a limpar córregos pelo menos três vezes por ano (foto: PBH/Divulgação)

Mais de 11 mil toneladas de resíduos foram retiradas de trechos de córregos de Belo Horizonte ao longo de 2022 pela Superintendência de Limpeza Urbana. Destas, cerca de 3 mil só na região Norte da capital.A limpeza dos cursos d'água é realizada durante todo ano pela prefeitura, no mínimo, três vezes no período. Além de capina e roça da vegetação às margens do rio, também estão inclusos descarte de lixo realizado pela população nos locais.O serviço é importante para diminuir o assoreamento dos córregos e os riscos de enchentes durante a época mais chuvosa.Erika Santos Resende, chefe de Departamento de Serviços de Limpeza Urbana da Superintendência de Limpeza Urbana, pede que a população evite realizar descartes de lixo próximos a cursos d'água.

"O resíduo doméstico deve ser destinado para o serviço de coleta domiciliar nos dias e horários corretos. Para os recicláveis, como papel, metal, plástico isopor e vidro, sugerimos a adesão ao serviço de coleta seletiva. Já os resíduos de construção civil, poda e volumosos podem ser levados para as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV)”, orientou Erika.

Venda Nova foi a segunda regional com o maior número de resíduos retirados: 1.844,64 toneladas. Em seguida aparecem Oeste, com 1.461,00 toneladas; Noroeste, 1.408,03 toneladas; Leste, 1.200,20 toneladas; Barreiro, 742,19 toneladas; Pampulha, 558,30 toneladas; Centro-Sul, 472,07 toneladas; e Nordeste, 460,43 toneladas.