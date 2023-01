Chuva intensa: 690 cidades mineiras estão sob alerta

Alerta de chuva intensa é válido até esta sexta-feira (20/1) (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press) Seiscentas e noventa cidades mineiras estão em alerta de perigo potencial de chuvas intensas. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até a manhã desta sexta-feira (20/1)





A previsão é que os municípios registrem chuva de até 30 mm/h ou 50 mm/dia. Além disso, pode haver ventos intensos, de até 60 km/h.









Com a volta das chuvas, os termômetros devem marcar temperaturas mais amenas a partir de hoje. Anete Fernandes, meteorologista do Inmet em Minas, explica que durante o verão as temperaturas são controladas pela quantidade de nebulosidade. Assim, quanto mais limpo o céu mais quente o dia será, e vice-versa.





“A partir de quinta-feira, temos mais chances de pancadas de chuva no fim da tarde. E a partir de sexta-feira é chuva a qualquer hora”, finaliza a especialista.





Belo Horizonte

A quinta-feira (19/1) em Belo Horizonte é de céu nublado e possibilidade de chuva a qualquer momento. Na parte da tarde e noite, céu com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar fica em torno dos 50%.

Segundo a Defesa Civil da capital, pode chover até 40 mm até sexta-feira. A previsão é que as pancadas sejam acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 40 km/h.





Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.