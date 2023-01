Calor deve diminuir a partir de quinta-feira (19)

Vinda da região de Barbacena, Jaqueline de Oliveira foi com a filha Joyce e a prima Júlia Cecília aproveitar o dia de verão no Parque das Mangabeiras





O calorão em Minas Gerais está com os dias contados. Isso porque a partir de quinta-feira (19/1) as faixas de instabilidade atmosférica devem voltar à Região Sudeste, fazendo com que a possibilidade de chuva aumente e a temperatura fique mais amena. Até lá, a previsão é que os termômetros marquem acima dos 30°C em todo o estado.

Para a dona de casa Jaqueline de Oliveira Berguamasquim, que levou a filha e a prima ao Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, para andarem de skate na manhã dessa terça-feira (17/1), o tempo estável e mais quente é perfeito para sair de casa. “Nós ficamos presos dentro de casa por conta da chuva por muito tempo, e agora temos que aproveitar o calorzinho.”

Equipados com chapéus e bastante protetor solar, a família é uma das muitas que aproveitam os dias mais quentes do verão para buscar atividades ao ar livre. Como é o caso da engenheira civil Guiomar Maria Ferreira Santos, que também levou o filho para brincar no parque. “Dia de muito calor, então a gente precisa sair de casa, ir para o meio ambiente. E aqui no parque eles têm brinquedos e bastante ar puro, que é o principal que a gente busca. E, é claro, todo mundo de chapéu e protetor solar porque não dá para brincar com esse sol não”, disse Guiomar.

‘Veranico’

Segundo Anete Fernandes, meteorologista do Inmet em Minas, o que acontece no estado desde domingo pode ser chamado de “pequeno veranico”. Ela explica que durante o verão as temperaturas são controladas pela quantidade de nebulosidade. Assim, quanto mais limpo o céu mais quente o dia será, e vice-versa.

Anete explica que o estiagem aconteceu devido à locomoção da instabilidade atmosférica para a porção mais Oeste do país, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e no Norte. “Toda a região Sudeste está bastante aberta e isso favoreceu para que as temperaturas se levassem a partir do último domingo e isso deve persistir até quinta-feira”, afirma.

Em Belo Horizonte e região metropolitana, as temperaturas máximas vão variar de 30°C a 31°C. O céu começa a ter mais nuvens, aumentando a probabilidade de chuvas isoladas até hoje. A partir de amanhã, há possibilidade de chuvas ao longo do dia. “Para esses dias todos, nós estamos com possibilidade de chuva, porque tem a presença de aquecimento e umidade. A partir de quinta-feira, temos mais chances de pancadas de chuva no fim da tarde. E a partir de sexta-feira é chuva a qualquer hora”, finaliza a especialista.