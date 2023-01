Férias: veja programação de museus e parques de BH

• Programação na Praça da Liberdade

Os museus localizados ao redor da Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul da capital, também prepararam uma programação especial neste mês de férias, com atrações para várias faixas de idade, incluindo as crianças.

Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau)

Desde 3 de janeiro, o museu funciona de terça-feira a domingo, das 10 às 17h (entrada até as 16h30) e, nas quintas, das 10h às 22h (com entrada até as 21h30). Durante o período de férias, o espaço promove uma nova edição da ação educativa Férias é no Museu!. A programação conta com atividades que começaram dia 17 e vão até 31 de janeiro, em diferentes horários. Serão ofertadas oficinas, ateliê científico, ateliê de Libras, contação de histórias e, integrando pela primeira vez o evento, o Encontro de Colecionadores de Minerais Mirins.

Além disso, até o dia 29, o público poderá visitar as três exposições temporárias que estão em cartaz no Museu: “Meteoritos: fragmentos da história do Sistema Solar – A coleção do Museu de Ciências da Terra”, “Hors Pistes – A idade das imagens” e “Ponto de fuga”.

O museu está localizado na Praça da Liberdade, 680, Funcionários. Mais informações pelo site https://mmgerdau.org.br/.

Memorial Vale

O espaço realiza o tradicional Férias Divertidas para crianças e pessoas de todas as idades. Desde o dia 10, são realizadas oficinas educativas e também atividades para brincar e divertir. Para participar, é preciso fazer inscrição. Há 15 minutos de tolerância para a chegada do participante. Após esse tempo, a vaga é liberada para outros interessados presentes ao local. No caso de menores de 14 anos, os responsáveis devem permanecer no espaço durante todo o período da oficina. A orientação é usar roupas que podem sujar, para oficinas que trabalham com cores. Todas as oficinas e apresentações são gratuitas.

O Memorial Vale fica na Praça da Liberdade, em BH, e tem entrada gratuita. A programação completa pode ser consultada no site https://memorialvale.com.br/evento/ferias-divertidas-memorial-vale/.

Espaço do Conhecimento UFMG

O tradicional teatro Francisco Nunes vai exibir espetáculos infantis, como "Chapeuzinho Vermelho" (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 11/5/22)

Teatro, cinema e passeios turísticos

Os teatros Marília e Francisco Nunes recebem em janeiro espetáculos da 48ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. Na programação estão espetáculos infantis como “Chapeuzinho Vermelho” e outros. Os ingressos podem ser adquiridos a preços promocionais pelo site





Já o Cine Santa Tereza terá três mostras especialmente dedicadas ao público infantil e infanto-juvenil. Até 27 de janeiro, acontece a mostra “Studio Ghibli”, com uma retrospectiva dedicada a um dos mais importantes e tradicionais estúdios japoneses do cinema de animação.





A mostra reúne clássicos para todas as faixas etárias. Já nos dias 22, 28 e 29, o cine exibe clássicos do cinema infantil, como “Divertidamente” e “O rei Leão”. Outra atração do Cine Santa Tereza é a “Sessão Azul”, no dia 21, às 16h30. É uma sessão de cinema adaptada para todos os públicos, com atenção especial às pessoas com transtorno do espectro do autismo. O filme escolhido é “Moana: um mar de aventuras”.





Passeios turísticos Desde 7 de janeiro, a prefeitura faz a Temporada Especial de Férias dos tradicionais passeios turísticos por BH. Durante os meses de janeiro e fevereiro, o morador vai ter a oportunidade de conhecer a própria cidade sob novos olhares, em city tours e walking tours. As inscrições gratuitas já estão abertas e os interessados deverão retirar os ingressos no Desde 7 de janeiro, a prefeitura faz a Temporada Especial de Férias dos tradicionais passeios turísticos por BH. Durante os meses de janeiro e fevereiro, o morador vai ter a oportunidade de conhecer a própria cidade sob novos olhares, em city tours e walking tours. As inscrições gratuitas já estão abertas e os interessados deverão retirar os ingressos no Portal Belo Horizonte





Serão cinco roteiros, com destaque para a arte urbana e a arquitetura do município. Eles incluem visitas ao Conjunto Moderno da Pampulha, praças, mirantes, museus, mercados, entre outros pontos turísticos da capital. Com duração média de 4 horas, os city tours serão feitos em micro-ônibus. Já os walking tours terão passeios a pé, ambos conduzidos por um guia de turismo credenciado pelo Ministério do Turismo.





As datas e os locais dos roteiros podem ser conferidos no Portal Belo Horizonte





SAIBA MAIS





Programação casa fiat





Durante o mês de janeiro, uma programação especial está disponível na Casa Fiat de Cultura, na Praça da Liberdade. As atrações são gratuitas.

• EntrePanos: rupturas do moderno e contemporâneo – curadoria de Ricardo Ribenboim e Rachel Vallego. O acervo reúne obras, reproduções e referências estéticas de Tarsila do Amaral, Hélio Oiticica, entre outros artistas. Na temática, questões de gênero, etnia, sustentabilidade e identidade cultural. Disponível até 12 de fevereiro.

• Fundação: Mostra da artista Ana Hortides, com objetos de uso do cotidiano. A partir deles, Ana discute questões relacionadas ao habitar, ao íntimo e à construção da identidade. São 12 obras em exposição até 29 de janeiro, entre esculturas, pintura e videoarte. A partir da experiência do lúdico no criar e no vestir personagens, o público poderá produzir figurinos para universos fantasiosos.

• Civilização Mineira: o painel de Cândido Portinari fica em exposição permanente no hall principal da Casa Fiat de Cultura.

O espaço apresenta até 29 de janeiro o projeto Férias no Museu. A programação inclui várias atividades e oficinas para crianças a partir dos 5 anos, com entrada franca. As vagas são limitadas. Veja programação completa no site