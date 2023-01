BH tem máxima de 25ºC e chuva a qualquer hora de terça (24)

A temperatura mínima foi de 18 °C e a máxima estimada é de 25°C (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Nesta terça-feira (24/1), a Defesa Civil de BH indica que o dia será de céu nublado a encoberto com pancadas de chuva a qualquer hora, que podem ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas.

A temperatura mínima nessa madrugada foi de 18°C e a máxima estimada é de 25°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 80% à tarde.

Na manhã de hoje, apenas as regiões Noroeste e Venda Nova estão em alerta por risco de desabamento. Os moradores devem ficar atentos ao grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.

Ainda de acordo com a Defesa Civil, até o momento, a Região Centro-Sul registrou o maior volume de chuva no mês, com 459,4 mm, o que representa 139% da média climatológica do mês. A Região Leste é a com o menor volume de chuva, com 336,8 mm, o que representa 102% do esperado para o mês de janeiro.

Acumulado de chuva em BH em janeiro*

Barreiro: 457.8 (138%)

Centro Sul: 459.4 (139%)

Leste: 336.8 (102%)

Nordeste: 346 (105%)

Noroeste: 404 (122%)

Norte: 352.6 (107%)

Oeste: 432.8 (131%)

Pampulha: 401 (121%)

Venda Nova: 438.4 (133%)

*Válido até 6h do dia 24/1

Previsão de Minas

Céu nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Noroeste, Central Mineira, Metropolitana, Rio Doce e Mucuri. Nas demais regiões do estado, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação da Pampulha em Belo Horizonte, registrou o maior acúmulo de chuva nas últimas 24 horas, com 66.2 mm.