Temporal alaga ruas e invade restaurante em Itapecerica

Rua Monsenhor Cerqueira conhecida como asfalto debaixo está entre as alagadas (foto: Reprodução Redes Sociais)





Um temporal de aproximadamente 30 minutos alagou ruas de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas, na tarde desta segunda-feira (23/1). Em alguns pontos, o nível do Rio Vermelho - um dos afluentes do Rio Itapecerica - transbordou invadindo um restaurante.





Os pontos mais críticos foram centrais. A praça da Rodoviária, onde está em construção um Complexo Gastronômico alagou. A água quase invadiu estabelecimentos comerciais. Na imagens, feitas por moradores, é possível ver as rodas de um carro quase cobertas. Em alguns pontos, ela cobriu o passeio.







Próximo dali, perto de uma ponte, a água do Rio Vermelho transbordou e entrou em um restaurante. Em outros trechos, como no bairro Bom Jesus, o nível do rio subiu, quase passando por cima da ponte.





A rua Monsenhor Cerqueira, conhecida como asfalto debaixo, também ficou alagada. Ela é uma das principais vias de acesso de quem chega à cidade até a região central.





Rua Padre José Mariano (foto: Redes Sociais)





Um trecho da Rua Padre José Mariano que fica na lateral da Praça de Esportes também ficou alagada.





A assessoria de comunicação da prefeitura disse que a Defesa Civil do município ainda está avaliando as ocorrências e danos. Uma equipe está nas ruas verificando se houve estragos e quais intervenções serão necessárias.





Divinópolis

A Defesa Civil de Divinópolis, também no Centro-Oeste, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, está em contato diário com as cidades vizinhas, dentre elas Itapecerica. O monitoramento é feito para verificar o volume que pode desaguar no Rio Itapecerica e, assim, adotar as medidas necessárias. O Rio Vermelho é um dos principais afluentes do Itapecerica e reflete diretamente no nível do rio.