Homem escapa da morte após ser soterrado até o pescoço no Sul de MG

Homem de 52 anos foi soterrado enquanto trabalhava no Sul de MG (foto: Corpo de Bombeiros)

Um homem de 52 anos escapou da morte após ser soterrado até o pescoço em Machado, no Sul de Minas, nesta terça-feira (22/2). De acordo com o Corpo de Bombeiros de Alfenas, também no Sul do estado, a queda de um muro fez com que grande quantidade de terra descesse e cobrisse a vítima, enquanto ele estava trabalhando em obras.