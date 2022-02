Homem agride mulher e coloca fogo na casa após fim de relacionamento

Poucos móveis ficaram intactos, mas grande parte deles foi consumido pelo fogo (foto: Roberto Higino Divulgação) Um homem de 43 anos está sendo procurado pela Polícia Militar, suspeito de agredir uma mulher de 28 anos e incendiar a casa dela, na tarde desta terça-feira (22/2), em Governador Valadares, Minas Gerais. A mulher tinha um relacionamento amoroso com esse homem, mas decidiu terminar a relação por causa de agressões rotineiras que ela sofria.

Inconformado, o homem partiu para as represálias contra a mulher. Na denúncia apresentada à Polícia Militar, a mulher disse que antes de incendiar a sua casa, o homem a agrediu com socos, chutes, tapas e mordidas. E ainda a ameaçou com uma faca.

A mulher conseguiu escapar novamente e, ao chegar à creche, foi socorrida pelos servidores de educação, que conseguiram espantar o homem. A Polícia Militar foi chamada, socorrendo a mulher, que contou aos policiais que o agressor havia tomado dela a chave da casa e o seu aparelho celular, além da quantia de R$ 150, mais os cartões do Bolsa Família e de Poupança.

A polícia levou a mulher até a casa dela, mas quando chegaram lá, viram que os Bombeiros já estavam no local apagando as chamas. Roupas, móveis, documentos, alimentos foram consumidos pelas chamas.

O homem acusado de incendiar a casa fugiu e ainda não foi preso. Caso seja encontrado, ele será autuado por lesão corporal e danos ao patrimônio. A mulher foi levada ao Pronto Socorro do Hospital Municipal para atendimento médico.