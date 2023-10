Metrô BH terá trens extras no domingo (8) para atender público da Arena MRV

432

A Estação Eldorado é indicada aos torcedores pelo Metrô BH porque terá corredor para pedestres e veículo para pessoas com dificuldade de locomoção (foto: Metrô BH/ Divulgação) O Metrô BH vai disponibilizar mais viagens neste domingo (08/10) devido à partida entre Atlético e Coritiba, na Arena MRV. O jogo começa às 18h30. A estação mais próxima do local é a Eldorado, que vai contar com corredor para a circulação de pedestres, na Via Expressa.





A previsão de público para o jogo é de 40 mil torcedores. Para as pessoas com dificuldade de locomoção, serão disponibilizados pela BHTrans veículos a partir da Estação Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana.





A estação é indicada aos torcedores pelo Metrô BH porque, além do corredor para pedestres e do veículo para as pessoas com dificuldade de locomoção, o local tem banheiros públicos gratuitos, atendimento reforçado ao público e comércios diversos.





Funcionamento do metrô

O horário usual das bilheterias é das 5h15 até as 23h. Nos dias úteis, o intervalo das viagens é de 15 minutos, e nos horários de pico, sete minutos. Os horários de maior movimento nos dias de semana são das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h. Nos finais de semana e feriados, o intervalo é de 15 minutos ao longo de todo o dia.

Além de comprar a passagem nas bilheterias, agora é possível usar a bilhetagem digital, usando Bipay, cartão de crédito ou PIX. Os novos validadores de passagem aceitam pagamento por aproximação, usando cartões de débito e crédito. O valor da passagem é de R$ 5,30.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa