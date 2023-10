Idosa atingida por fachada em BH deve ser indenizada em R$ 20 mil

Uma idosa deve ser indenizada em R$ 20 mil depois do revestimento de uma fachada de um condomínio no centro de Belo Horizonte ter caído sobre ela. O caso aconteceu em 2016, quando ela tinha 71 anos e, na ocasião, a vítima precisou ser hospitalizada.





A mulher , na ação ajuizada, pediu a indenização porque sofreu fratura encefalocraniana e uma lesão permanente no braço esquerdo, além de ter perdido a sua bolsa, óculos e relógio. Depois, a idosa ficou com uma cicatriz no rosto e apresentou alterações no couro cabeludo.