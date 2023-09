BH: bancária com síndrome de burnout será indenizada em R$ 30 mil

432

Segundo a juíza do caso, o próprio INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) reconheceu o nexo da doença desenvolvida com as atribuições do cargo ocupado (foto: Reprodução/Pixabay) burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Uma bancária será indenizada em R$ 30 mil por danos morais, após ter desenvolvido um quadro de depressão profunda, com síndrome de, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional.





De acordo com a ex-funcionária, a doença foi gerada por sucessivas pressões prolongadas e excessivas relacionadas ao trabalho na agência. Em sua defesa, o empregador alegou que a doença que atingiu a trabalhadora não possui relação com as atividades que ela realizava.









Segundo a juíza do caso, Flávia Fonseca Parreira Storti, o próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) reconheceu o nexo da doença desenvolvida com as atribuições do cargo ocupado. “Apesar disso, o banco não comprovou a adoção de medidas para auxiliar a então empregada na recuperação e na promoção da saúde”, pontuou.

Diante desse cenário, a magistrada aceitou o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 30 mil. O banco entrou com recurso, mas no entendimento da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais (TRT-MG), a decisão do valor da indenização foi mantida pelos desembargadores. O processo foi encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) para exame do recurso de revista.