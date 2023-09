Incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Caraça, na Grande BH

432



Um incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Caraça, nos limites dos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os primeiros focos das chamas foram identificados nessa terça-feira (26/9). Desde então, o fogo começou a se alastrar. Um incêndio de grandes proporções atinge a Serra do Caraça, nos limites dos municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os primeiros focos das chamas foram identificados nessa terça-feira (26/9). Desde então, o fogo começou a se alastrar.





Equipes do Corpo de Bombeiros (CBMMG), militares do Instituto Estudual de Florestas (IEF) e brigadistas do Santuário do Caraça estão no local para combater as chamas.









"O incêndio está em uma encosta entre os dois parques, o do Caraça e o Parque Nacional da Gandarela. Um contínuo de Mata Atlântica, com área de plantação de eucalipto. Então, essa área é muito preservada. Se espalha, ele [fogo] tem dimensão de queimar muita coisa", explicou.

Incêndios em setembro

Segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, até segunda-feira (25/9), só em setembro foram registrados 121 incêndios em Belo Horizonte. Durante o ano de 2023, ao todo, foram 809 queimadas na capital mineira.





Segundo levantamento do Corpo de Bombeiros, até essa segunda-feira (25/9), foram registrados 121 incêndios em Belo Horizonte. Durante o ano de 2023, ao todo, foram 809 queimadas na capital mineira (foto: Divulgação/Santuário do Caraça) Leia também: Belo Horizonte já registrou 121 focos de incêndio em setembro De acordo com o Tenente do Corpo de Bombeiros, Henrique Barcellos, a onda de calor que tem atingido o estado associada à baixa umidade, aumentam as chances de incêndio.

“Essa combinação de altas temperaturas com baixa umidade torna o cenário favorável para incêndios. Já temos marcado o período de estiagem mas temos vistos que esses fatores têm influenciado bastante, causando a situação que nos alerta ao nível que estamos atualmente”, pontuou.

*Estagiário com supervisão do subeditor Diogo Finelli.