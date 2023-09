'Não me mata, porque te amo!' Mulher implora, mas é assassinada pelo ex

Faca foi apreendida no local do crime

De acordo com a PM, a mulher foi atingida no peito e no braço. Ela tentou correr, mas não conseguiu. Ela chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu enquanto era levada para o hospital.

Após o crime, os policiais começaram a fazer buscas pelo suspeito. Durante a noite, os PMs conseguiram encontrar o homem, que confessou o crime. Ele disse para os policiais que estava sob efeito de drogas e que “queria dar um susto” na ex, pois ela tinha iniciado um outro relacionamento recentemente.

O homem foi preso em flagrante e levado para a delegacia.