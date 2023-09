Adolescente de 13 anos que matou rival é apreendido no interior de Minas

Um menino de 13 anos é apreendido depois de matar outro de 15 no Norte de Minas - Imagem ilustrativa (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um adolescente de 13 anos foi apreendido por homicídio nessa terça-feira (26/9). Segundo a investigação da Polícia Civil, o suspeito teria matado outro jovem, de 15, no dia 9 de setembro, em Januária, Região Norte do estado.

No dia do ocorrido, a vítima, o primo dele e outros três amigos estavam tomando banho no Rio São Francisco, nas proximidades do Aterro da Copasa, na região do bairro Vila Margareth, conhecido por “Galileia”, quando foram surpreendidos por dois suspeitos.

No local, eles chamaram especificamente pela vítima, que, ao se manifestar, foi atingida por três disparos de arma de fogo, um no tórax, outro na perna e um no ombro. O adolescente morreu em decorrência das lesões, e os suspeitos fugiram.

Leia também: Adolescente é apreendido com duas facas e arma de airsoft em escola de BH

A investigação apontou, ainda, que o crime foi premeditado pelos envolvidos, uma vez que eles sabiam que a vítima tinha o hábito de ir ao rio no final do dia.

Motivado por confronto

De acordo com o responsável pela investigação, o delegado Farley Guedes Oliveira, o crime pode ter relação com uma série de atentados e confrontos armados envolvendo dois grupos rivais.

"A motivação ainda será esclarecida pela equipe de investigadores, contudo, não descartamos a possibilidade de existir uma conexão com estes conflitos", concluiu.

Sobre os próximos passos da investigação, o delegado explica que os levantamentos estão concentrados em identificar o outro envolvido no crime e em apurar se houve um mandante.