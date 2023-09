Adolescente é apreendido suspeito de esfaquear rival no tráfico

432

Um adolescente de 17 anos foi apreendido nesta terça-feira (19/9) suspeito de esfaquear outro menor de idade na Avenida Francisco de Matos, no Bairro Jardim Califórnia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi flagrado por câmeras de segurança desferindo, ao menos, dez facadas contra a vítima.

Nas imagens, é possível ver o momento que o adolescente chega a um ponto da avenida de bicicleta. Assim que a vítima o vê, tenta se defender, mas mesmo assim, o suspeito o alcança. Toda a ação aconteceu em frente a um carro; a motorista do veículo tenta acelerar e dar ré. Só que o adolescente continua esfaqueando a vítima.









Aos militares, o menor de idade afirmou que ele e a vítima atuam no tráfico de drogas na Vila Marimbondo, também em Contagem. De acordo com ele, o outro jovem havia lhe roubado alguns entorpecentes e, por isso, o esfaqueou.





Conforme a Polícia Militar, o adolescente já foi apreendido ao menos vinte vezes. Entre as ocorrências estão crimes análogos ao tráfico de drogas. Nesta terça-feira, foram apreendidos com ele 19 pedras de crack, nove pinos de cocaína e uma bucha de maconha.m Além disso, com ele os militares encontraram R$ 165 e a faca usada no crime.

Tristeza

O pai do adolescente lamentou que o filho esteja envolvido em mais uma ocorrência. Ele afirmou que é usuário de drogas, mas negou que tenha sido uma má influência para o adolescente. “Eu sou trabalhador. Sou usuário, mas nunca vendi drogas e nunca fiz nada dessas coisas que ele faz. É difícil.”





O homem relatou que já pediu ao menor para deixar de atuar no tráfico. “Eu já falei muito com ele para sair dessa vida. Hoje mesmo eu falei com ele para parar com isso, mas não adianta falar”, lamentou.

*Com informações de TV Alterosa