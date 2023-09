Com uso de drone, prefeitura apreende 200kg de frutas e legumes irregulares

432

Imagem aérea o drone que fiscaliza o transporte de alimentos em Juiz de Fora (foto: Divulgação/PJF)

A ação, realizada nessa segunda-feira (18/9), monitorou o transporte dos alimentos através de um drone por duas semanas. Com o equipamento, eles traçaram a rotina dos investigados e os locais em que distribuiam as frutas e legumes.

Segundo a Prefeitura, um distribuidor foi abordado no centro da cidade e ameaçou os agentes do Executivo que faziam a fiscalização. Com isso, ele foi multado em R$ 6 mil.

Ao todo, durante a operação, a Prefeitura de Juiz de Fora apreendeu 651 caixas de morango, 20 bandejas de batata baroa, 8 quilos de pêssegos, 18 quilos de maçã e 26 quilos de mandioca.

Os itens foram distribuídos para equipamentos da Prefeitura, como o Centro Pop, voltado para moradores de rua, e também para instituições de caridade.

Com a ajuda de um drone, a Prefeitura de Juiz de Fora apreendeu 200 quilos de frutas e legumes que seriam vendidos de forma irregular na cidade.