Corpos de mineiros vítimas de acidente em Barcelos chegam a Uberlândia

Os corpos de cinco vítimas do voo que caiu em Barcelos (AM) chegaram, às 19h desta terça-feira (19/9), em Uberlândia, em um voo da Força Aérea Brasileira (FAB). A sexta vítima que residia na cidade do Triângulo Mineiro será velada e sepultada na cidade de Ribeirão Preto (SP).

Momento em que corpos são retirados do aeronave da FAB

Os corpos de Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Heudes Freitas, Luiz Carlos Cavalcante Garcia e Fábio Ribeiro estavam no voo que saiu de Manaus (AM) direto para Uberlândia.

Ainda na noite desta terça-feira os corpos serão levados a uma funerária da cidade e, na manhã de quarta-feira (20/9), os corpos serão liberados para o velório, que vai acontecer no cemitério Parque dos Buritis, entre 6h e 8h.

Euri Paulo dos Santos, Guilherme Boaventura Rabelo, Heudes Freitas serão sepultados, enquanto Luiz Carlos Cavalcante Garcia e Fábio Ribeiro serão cremados.

Hamilton Alves Reis não será sepultado em Uberlândia, de acordo com decisão da família.

A operação da Força Aérea não mudou a rotina do aeroporto de Uberlândia. O transporte foi feito por uma aeronave KC-390 Millennium do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte.

Os moradores de Minas Gerais fazem parte de um grupo de 14 mortos do pior acidente aéreo brasileiro desde 2011. No toral, 12 passageiros e dois tripulantes foram vitimados na queda do avião.

Eles iriam para uma pescaria esportiva no Município de Barcelos (AM), no sábado (16/9). Os motivos da queda ainda são investigados, mas, inicialmente, o tempo ruim na localidade é tomado como a principal causa.