Rei do Pastel que pegou fogo não tinha auto de vistoria dos bombeiros

A unidade do Rei do Pastel atingida por incêndio na manhã desta terça-feira (19/9), na região Centro-Sul de Belo Horizonte, não possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). A corporação confirma a informação e ressalta que o documento é indispensável para o funcionamento deste tipo de estabelecimento.

Os militares foram acionados e, por volta das 6h, o fogo já estava controlado na unidade da pastelaria que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, esquina com a Avenida do Contorno.

Há suspeita de que uma fritadeira elétrica teria ficado ligada durante a madrugada e iniciou o fogo. A loja foi completamente incendiada. A Defesa Civil de Belo Horizonte vistoriou o local e constatou que as lojas vizinhas ao Rei do Pastel ficaram com trincas e fissuras No entanto, não há riscos estruturais e as lojas não foram interditadas. Por meio das redes sociais, o Rei do Pastel lamentou o fato ocorrido nesta manhã e agradeceu às mensagens de "apoio, solidariedade e carinho enviadas por nossos clientes e amigos!".O comunicado ainda ressaltou o trabalho do Corpo de Bombeiros, definido como "incansável e solidário". Questionada pela reportagem sobre a falta do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, a pastelaria ainda não se manifestou.