Incêndio no Rei do Pastel: lojas vizinhas ficam com trincas

Corpo de Bombeiros foi acionado na madrugada de hoje para controlar incêndio em unidade da pastelaria Rei do Pastel (foto: Benny Cohen/EM/D.A Press)

A Defesa Civil de Belo Horizonte constatou que lojas vizinhas ao Rei do Pastel, na Savassi, Região Centro-Sul de BH, ficaram com trincas e fissuras depois que a pastelaria pegou fogo na madrugada desta terça-feira (19/9).

Mesmo assim, não há riscos estruturais nos imóveis e as lojas não foram interditadas.

Já na pastelaria, a Defesa Civil constatou risco de queda de revestimento, reboco da fachada e do mezanino no interior do imóvel. A loja foi temporariamente interditada até que as medidas de mitigação dos riscos sejam adotadas.

O responsável pelo Rei do Pastel foi notificado a manter o isolamento e adotar ações de recuperação do imóvel.

A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que uma fritadeira elétrica ficou ligada durante a madrugada e iniciou o incêndio que consumiu a unidade do Rei do Pastel da Avenida Getúlio Vargas, esquina com Avenida do Contorno.

Ninguém ficou ferido.