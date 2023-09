Trânsito é complicado em vários pontos de BH na manhã de terça (19)

432

Trânsito é complicado no sentido centro da Avenida Teresa Cristina (foto: BHTrans/Divulgação)

O trânsito em Belo Horizonte é complicado na manhã desta terça-feira (19/9) em diferentes pontos da cidade. A BHTrans registra engarrafamento nas principais avenidas da capital.

A faixa na pista central da Avenida Nossa Senhora do Carmo no sentido bairro ficou mais de duas horas fechada devido a um acidente entre dois veículos.

Agentes da BHTrans sinalizaram o local e aplicaram serragem na pista devido ao risco de derrapagem. Por volta das 9h30, os carros foram retirados da pista e a via foi liberada.

Na Avenida Antônio Carlos, um acidente deixa o trânsito complicado no sentido centro. A BHTrans registra engarrafamento até a Avenida Pedro I com a Rua Moacyr Froes. Agentes estão no local.

Mais cedo, a Avenida do Contorno com Avenida Getúlio Vargas ficou fechada para operação de combate ao incêndio em pastelaria na Região da Savassi. Mesmo com o fluxo de veículos liberado, a BHTrans alertou para trânsito lento na região.

Duas faixas do cruzamento da Avenida do Contorno com rua Guajajaras estão fechadas para poda de árvore.

Além disso, o alto fluxo de veículos deixa o trânsito nas avenidas Teresa Cristina e Amazonas lento no sentido centro. Há registro de lentidão entre a Via Expressa e Avenida do Contorno e entre o Cefet e Avenida Francisco Sá.