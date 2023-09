Bombeiros não irão mais transportar vítimas do acidente aéreo no AM

Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) que iriam até Manaus transportar as vítimas do acidente aéreo em Barcelos, no Amazonas, não vão mais. A decisão foi divulgada na manhã desta terça-feira (19/9).

O Governo de Minas, por meio do Corpo de Bombeiros e do Gabinete Militar do Governador, informou que, após tratativas, houve um acordo entre o executivo estadual e a Força Aérea Brasileira (FAB).A FAB se comprometeu a realizar o traslado dos corpos até Uberlândia, no Triângulo Mineiro e a previsão é que a aeronave com as vítimas chegue nesta terça-feira à noite. A ida dos bombeiros mineiros até Manaus foi anunciada pelo governador Romeu Zema no Twitter