Zema lamenta morte de mineiros em acidente de avião

Governador determinou o apoio do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar no transporte dos corpos (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O governador Romeu Zema (Novo) lamentou as mortes de empresários mineiros em uma queda de avião em Barcelos, no interior do Amazonas, nesse sábado (16/9). Pelas redes sociais, Zema informou que determinou o apoio necessário do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e da Polícia Militar (PMMG), e prestou solidariedade aos familiares das vítimas.