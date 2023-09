Bombeiros de Minas ajudarão no transporte dos corpos do acidente no AM

Segundo os bombeiros, as condições do clima na região podem dificultar a missão; uma das hipóteses da queda da aeronave poderia ter sido em função do mau tempo (foto: Reprodução/X)

Dois aviões do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) vão ajudar no transporte das vítimas da queda do avião em Barcelos, no Amazonas, ocorrido na tarde de sábado (16/9). A missão deverá contar com dois pilotos e um copiloto na tripulação, que partirão de Belo Horizonte às 5h desta terça-feira (19/9), com destino a Manaus. Dois aviões do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) vão ajudar no transporte das vítimas da queda do avião em Barcelos, no Amazonas, ocorrido na tarde de sábado (16/9). A missão deverá contar com dois pilotos e um copiloto na tripulação, que partirão de Belo Horizonte às 5h desta terça-feira (19/9), com destino a Manaus.









Leia também: Executivos mineiros estão entre vítimas de acidente com avião no Amazonas Além disso, os militares poderão ainda apoiar o traslado de pelo menos dois goianos que também faziam parte do grupo. A duração do voo deverá ser de aproximadamente 18 horas, incluindo a ida e a volta, e a previsão final da missão é de 24 horas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um fator que pode dificultar a missão são as condições do clima na região, já que uma das hipóteses da queda da aeronave poderia ter sido em função do mau tempo.