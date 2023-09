Vereador é preso suspeito de atirar contra agricultor

440

Vereador de Portel, no Pará, Valdeniz Santos da Costa (MDB) foi preso em flagrante por tentativa de homicídio (foto: Câmara Municipal de Portel/Divulgação)

Um vereador foi preso por tentativa de homicídio no município de Portel (PA), a 260 km de Belém. Valdeniz Santos da Costa (MDB) foi preso em flagrante na terça-feira (26/9).



A suspeita é de que ele e um segundo suspeito tenham atirado em um agricultor, que vive em um assentamento. A vítima, baleada nas costas, foi encaminhada para uma unidade de saúde e está internado.





O outro suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, está foragido. A delegacia de Portel está investigando o caso, informou a Polícia Civil do Pará.A mãe do agricultor, que pediu para não ser identificada, gravou um vídeo pedindo justiça e a cassação do parlamentar. "Ele falou que meu filho trocou tiros com ele, mas é mentira porque meu filho não tem arma. Eu quero justiça porque esse vereador não pode ficar no meio da sociedade".Ela relatou que o vereador foi ao local para matar o seu filho e alegou que ele estava com drogas. "Meu filho nunca vendeu essas coisas", afirmou a mãe. Assustada com o crime, ela disse que não sabe se o filho vai voltar a morar no assentamento.A Câmara Municipal de Portel esclareceu, em nota, que está aguardando informações da polícia para poder se manifestar sobre o caso.A defesa do vereador, por meio do advogado Tiago Alaveron, explicou que "tudo será esclarecido no decorrer do processo" e que Valdeniz é inocente. "Ele não atirou em ninguém", disse. A audiência de custódia está marcada para a quinta-feira (28).