Jovem é indiciado por matar motorista de aplicativo

A Polícia Civil informou que o suspeito já teria praticado o mesmo crime em 2019 (foto: PCMG/Divulgação)

Um homem de 22 anos foi indiciado pela Polícia Civil (PCMG) por matar um motorista de aplicativo em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), em agosto deste ano. Ele vai responder por latrocínio. O mesmo crime, também contra um motorista de app, foi cometido pelo suspeito em 2019.

O investigado teve o mandado de prisão preventiva cumprido pela equipe da Delegacia de Polícia Civil em Esmeraldas na última terça-feira (12/9). Ele estava preso temporariamente desde o dia 20 de agosto

De acordo com a polícia, o suspeito fez a solicitação do transporte utilizando dados cadastrais falsos no aplicativo, por volta das 21h30 de 17 de agosto, com destino a Esmeraldas. Armado com um revólver calibre 38, ele atirou na cabeça da vítima, de 24 anos, e roubou o veículo, celular, dinheiro e pertences pessoais dela.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima foi localizado às margens da BR-040, no bairro Vale das Esmeraldas. A perícia foi acionada e constatou um hematoma na cabeça do homem, com sangramento nas narinas.

O motorista de app estava sem documentos que pudessem ajudar na identificação. Somente após a noiva da vítima denunciar um desaparecimento é que ele foi identificado, com a ajuda de rastreador.

A PCMG apurou que o suspeito utilizou os bens subtraídos para adquirir drogas e realizar programas sexuais.