Homem comemora aniversário com festa inspirada nos ônibus de BH

Uma festa de aniversário chamou atenção nesta terça-feira (19/9). Trata-se da comemoração de um homem com o tema da BHBus. Valdevino Soares fez aniversário nessa segunda e celebrou com a família a nova idade, mas, no topo do bolo não estavam as tradicionais velinhas indicando quantos anos ele acabou de completar. E sim, toda uma decoração inspirada nos ônibus de BH.

Com direito a uma “Estação Pampulha do Valdevino”, o bolo foi decorado com fotos de ônibus do Move e de outros circulares da capital. Além do cartão de vale-transporte e das placas que sinalizam os pontos dos coletivos. O bolo também tinha algumas frases típicas que o homem usa no dia a dia. “No ônibus eu posso dormir”, “Para que eu vou tirar meu carro da garagem se eu posso ir de ônibus?” e “O ônibus passa aqui e passa lá” são alguns exemplos.

Valdevino prefere andar de ônibus do que de carro (foto: Reprodução / Instagram)

Quem fez a publicação foi Deisi Cristina, filha de Valdevino. “Dia da única pessoa que prefere andar de ônibus do que carro. Ao maior fã da BHTrans”, escreveu nos stories. Ela ainda gravou um vídeo, que enviou para a página BH é meu país, em que chama o pai de “busólogo”.

Nos comentários da página, diversos usuários do transporte público da capital acharam a proposta divertida. “O bolo tinha que ter demorado uma hora pra chegar ou chegar depois dos parabéns para entrar bem na temática dos ônibus daqui”, apontou um, se referindo ao atraso dos ônibus, que é uma reclamação costumeira dos usuários.

“Imagina se os ônibus fossem bons”, comentou outro. “O cara prefere andar de ônibus do que de carro. Esse aí gosta de sofrer”, brincou mais um perfil.