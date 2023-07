Menina de 6 anos comemora aniversário na Polícia Civil

Na tarde da última segunda-feira (10/07), a PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais) em Passos, Sudoeste de Minas, recebeu a visita da pequena Nathalie Aparecida Nunes, de 6 anos, no dia do seu aniversário. Ela foi levada pela mãe, Raquel Aparecida Reis Nunes, de 37 anos, e estava trajada com devidamente fardada.Raquel ressaltou que Nathalie é admiradora da PCMG e que seu único desejo era conhecer a delegacia de Passos. As duas foram recepcionadas pelo investigador Fábio Bernardes, que apresentou as dependências da unidade para mãe e filha.

Nathalie ganhou farda e conheceu as dependências da DP de Passos (foto: PCMG)

Já no terceiro andar do prédio, a pequena Nathalie conheceu o gabinete do delegado regional, Marcos Pimenta, apresentando-se com um forte abraço. "Situações assim nos fortalecem na alma e indicam que estamos no caminho certo. Ser exemplo para alguém, em especial para criança, é algo imensurável", destacou Marcos Pimenta.Além disso, a aniversariante conheceu o delegado Ismael e o investigador Marcelo. Segundo Raquel, a filha ficou maravilhada com a receptividade e retornou à delegacia nesta quinta (13/7), quando deu uma volta de viatura e comeu um bolo ofertado pelos funcionários da polícia.