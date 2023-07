Cachorra é retirada de homem em situação de rua pela Guarda Municipal

432

A esquina das ruas Alagoas com Cláudio Manoel, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, ficou movimentada na manhã desta quinta-feira (14/7) quando guardas da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte removeram uma cachorra e cinco filhotes da posse de um homem em situação de rua.





Foto tirada nesta terça-feira (11/7) das cachorras e dos filhotes. Morador da região afirma que animais eram bem cuidados (foto: Arquivo pessoal)





Leia também: Procon-BH lança guia com dicas de viagem para as férias de julho À reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) afirmou em nota que a cachorra teria sido removida por causa de denúncias recebidas afirmando que se tratava de um animal agressivo e que atacava quem passava por perto. “Ela (a cachorra) sempre avança contra as pessoas que passavam por aqui”, disse um homem, que preferiu não se identificar.



No entanto, outro morador discorda e afirma que, quem passava por ali diariamente acompanhou o crescimento da ninhada, que parecia ser bem cuidada assim como a cachorra. Ao ser questionado se a cadela era agressiva, o homem, que preferiu não se identificar afirmou “De jeito nenhum. Era mansinha desde que não chegasse perto dos filhotes”.





A PBH ainda esclareceu que o animal e os filhotes foram encaminhados para a Zoonoses e o morador em situação de rua teria sido orientado sobre a possibilidade de o tutor recuperar os animais.

Nota da Prefeitura:

“A Prefeitura de Belo Horizonte esclarece que recebeu denúncias de moradores sobre uma cadela que estava na rua Alagoas, esquina com a rua Cláudio Manoel, e deu cria em via pública. Ela estaria avançando em transeuntes, causando risco para pedestres e para o próprio animal. Segundo os registros, sete pessoas já haviam sido agredidas pelo animal. Foi realizada, portanto, uma abordagem conjunta de equipes da Smasac e da Guarda Civil, para verificar a situação.





No local, as equipes constataram que os animais estavam abandonados, e não foi localizado um tutor dos cães. Um morador em situação de rua, que estava no local, não se manifestou como o tutor desses animais.





Diante da situação de abandono animal, e do risco constatado tanto para os animais quanto para a população, os cães foram contidos e encaminhados para a Zoonoses. O morador em situação de rua foi orientado sobre a possibilidade de o tutor recuperar os animais, mediante a responsabilização sobre o bem-estar dos animais.”



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata