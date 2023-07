Adolescente líder de grupo de torturas no Discord é apreendido em BH

432

Ele foi apreendido na última quarta-feira (12/7) (foto: Divulgação/PCMG) Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) suspeito de cometer atos infracionais análogos a estupro de vulnerável, tortura, indução ao suicídio e zoofilia. Todos as infrações foram por meio da plataforma de conversas Discord, e a prisão foi divulgada nesta sexta-feira (14/7).









De Belo Horizonte, o adolescente conseguiu informações sensíveis de uma menina, de 13 anos à época, que morava em outro estado. Ele a atraiu para um grupo privado do aplicativo Discord, onde ocorriam os atos de violência virtual. Segundo o delegado responsável pelo caso, Ângelo Ramalho, a vítima era subjugada, humilhada e sofria violência psicológica com consequências física e sexual, além de incentivada ao suicídio.







Leia mais: Suspeitos de sequestrar irmão de influencer são presos em Minas "Descobrimos que o adolescente residente em Belo Horizonte era o principal ordenador desses atos perversos. Os investigados chegaram a pedir que ela tomasse urina do vaso, raspasse a sobrancelha, induziram-na a introduzir objetos na vagina, e, ante tudo isso, eles faziam contagem regressiva para que ela executasse cada ato", afirma o delegado. Entre as infrações cometidas, a PCMG descobriu que a menina era obrigada a cometer atos libidinosos com o cachorro dela, além de automutilação, beber urina do vaso sanitário e introduzir objetos na vagina. Cada sessão de tortura durava cerca de uma hora."Descobrimos que o adolescente residente em Belo Horizonte era o principal ordenador desses atos perversos. Os investigados chegaram a pedir que ela tomasse urina do vaso, raspasse a sobrancelha, induziram-na a introduzir objetos na vagina, e, ante tudo isso, eles faziam contagem regressiva para que ela executasse cada ato", afirma o delegado.





Além de tudo isso, eles ainda coagiam a garota a escrever na própria pele, com canivete, o nome do grupo no servidor do aplicativo. A vítima chegou a iniciar o ato, mas o canivete estava sem corte. Em seguida, o adolescente apreendido mandou que ela usasse a lâmina de um apontador para terminar a mutilação.





As investigações também apontaram que o aplicativo era utilizado para disseminar mensagens de apologia nazista e de misoginia.