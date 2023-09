Mulher é condenada por realizar abortos em BH, mas continua livre

A idosa foi julgada por dois abortos. No entanto, há informações de que ela seria responsável por outros 120 procedimentos semelhantes. Os filhos dela, M. A. M. F. e J. A. M. F também foram julgados, por associação criminosa, mas acabaram sendo considerados inocentes.

Os abortos aconteceram em dezembro de 2015. A idosa usava os filhos para agenciar os abortos. Eram eles quem se encontravam com as mulheres interessadas, no Shopping Del Rey, na Pampulha, e as levava para a casa da Rua Baltazar, 305, no Caiçara.