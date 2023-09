BH: polícia procura por condutor de carro que atropelou ciclista e fugiu

432

A Polícia Civil procura pelo condutor de um carro que atropelou um ciclista na Rua Jacuí, próximo ao número 1486, no Bairro Floresta, na Região Leste de Belo Horizonte. O acidente aconteceu na última sexta-feira (15/9), por volta das 18h.

Em um vídeo, divulgado pela corporação, é possível ver o momento em que o ciclista é atingido pelo veículo. A vítima, de 39 anos, seguia pela pista sentido bairro quando o carro que estava atrás dele acelerou e o atingiu.





Em decorrência do atropelamento, o ciclista teve diversas escoriações e lesões leves pelo corpo. Quem souber alguma informação sobre o veículo envolvido no acidente, ou sobre a dinâmica do acidente pode informar a investigação por meio do Disque-Denúncia, no número 181. A ligação é anônima.