BH: homem ateia fogo em carro parado em rua e foge

Um carro foi incendiado na madrugada desta quarta-feira (27/9), no Bairro Luxemburgo, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Carro foi completamente destruído pelo fogo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O veículo estava estacionado na Rua Donato da Fonseca quando, por volta da 1h da madrugada, um homem se aproximou, jogou um líquido no carro e, em seguida, ateou fogo com um isqueiro. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.

Depois da ação, o suspeito fugiu.

Homem fugiu depois de atear fogo em carro (foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas. O carro foi consumido pelo fogo.

A dona do veículo disse que chegou em casa do trabalho na noite de ontem e tomou um susto quando acordou com o carro incendiado.

Além da perda do carro, a mulher, que pediu para não ser identificada, ficou sem o material de trabalho, que estava no porta-mala.

Ainda não se sabe qual a motivação do crime. O suspeito ainda não foi identificado.