Pedro Leopoldo entra na Justiça contra Copasa depois de cinco dias sem água

Pedro Leopoldo sofre com o desabastecimento de água desde quinta-feira (21/9) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) A cidade de Pedro Leopoldo, na Grande BH, sofre com o desabastecimento de água desde essa quinta-feira (21/9). Por causa do problema, a prefeitura local anunciou que vai entrar com um processo judicial por danos morais coletivos contra a Copasa. O município também decretou estado de emergência por causa do problema, que ocorre durante uma das maiores ondas de calor na história do Estado.



Em resposta, o gerente regional da Copasa José Cláudio Ramos também gravou um vídeo explicando a situação. “Infelizmente, é um fato fortuito, que ocorreu, mas que a Copasa atuou de forma pronta”, disse.



Segundo a companhia, o fornecimento de água em Pedro Leopoldo foi interrompido devido a um problema na adutora que abastece a região. O motivo seria um dano causado por terceiros, diz a concessionária. Em um vídeo, a prefeita de Pedro Leopoldo, Heloísa Helena, afirmou que a situação é de “muita irresponsabilidade” por parte da Copasa. A gravação foi feita após uma coletiva de imprensa, para a qual a Copasa foi convocada, confirmou que iria, mas não compareceu.Em resposta, o gerente regional da Copasa José Cláudio Ramos também gravou um vídeo explicando a situação. “Infelizmente, é um fato fortuito, que ocorreu, mas que a Copasa atuou de forma pronta”, disse.Segundo a companhia, o fornecimento de água em Pedro Leopoldo foi interrompido devido a um problema na adutora que abastece a região. O motivo seria um dano causado por terceiros, diz a concessionária.

A Copasa alega ter feito uma manutenção na sexta (22/9), mas que, no sábado (23), houve mais um rompimento na tubulação, que foi reparado na madrugada de domingo (24/9). Em nota, a empresa promete restabelecer todo o fornecimento de água até esta terça-feira (26/9).

A companhia explica que o motivo de o abastecimento ainda não ter sido totalmente normalizado é que os dois problemas aconteceram em sequência, provocando “um desequilíbrio maior no sistema”. Além disso, o aumento no consumo de água, por causa do calor, também fez com que o problema se agravasse, afirma a Copasa. A situação é ainda mais crítica nas regiões mais altas da cidade, porque é necessário um acúmulo de volume de água para recuperar os reservatórios da cidade.





A prefeita e a Copasa recomendaram que os moradores que ainda têm água façam o uso consciente do recurso. “Vamos economizar até regularizar tudo, senão vai demorar muito mais”, pediu Heloisa Helena.

A Copasa recomendou uma série de ações, como não lavar o passeio com mangueira, fechar a torneira enquanto ensaboa a louça, fechar o chuveiro ao ensaboar o corpo durante o banho e deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba.

Nota da Copasa na íntegra

A Copasa informa que o abastecimento em Pedro Leopoldo está sendo normalizado, de forma gradativa. A Companhia está trabalhando para que o fornecimento de água seja completamente restabelecido até terça-feira (26/09). Os caminhões-pipa continuarão disponíveis até a recuperação completa do abastecimento.





A Companhia esclarece que o abastecimento na cidade foi interrompido, emergencialmente, na última quinta-feira (21/09), em decorrência de danos provocados por terceiros na adutora que abastece a cidade. A manutenção foi concluída na sexta-feira (22/09). No entanto, no sábado (23/09), houve um novo rompimento na tubulação, prejudicando novamente o abastecimento da cidade. A manutenção foi concluída na madrugada de domingo (24/09).





As duas ocorrências seguidas provocaram um desequilíbrio maior no sistema. Esta situação, aliada ao aumento do consumo de água, em decorrência do forte calor, faz com que a recuperação do abastecimento ocorra mais lentamente, principalmente nas regiões mais altas, uma vez que é necessária uma acumulação de volume de água para a recuperação dos reservatórios da cidade.





A Copasa destaca que é muito importante o engajamento da população no uso consciente e responsável da água, atitude que é importante em qualquer estação do ano e, mais ainda, quando ocorre algum tipo de interrupção de abastecimento. Mudanças simples no dia a dia podem fazer muita diferença, como por exemplo: não lavar o passeio com mangueira, fechar a torneira enquanto ensaboa a louça, fechar o chuveiro ao ensaboar o corpo durante o banho e deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba. São atitudes fáceis no dia a dia que contribuem muito para o bem-estar de toda a população.



