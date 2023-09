BH: onda de calor começa perder força; veja previsão para os próximos dias

432

BH registrou máxima de 36°C e a umidade relativa do ar ficou em 22% nesta terça-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Depois de três dias consecutivos de recorde de calor em Belo Horizonte, às 16h desta terça-feira (26/9) a Estação da Pampulha registrou máxima de 36°C e a umidade relativa do ar de 22%, de acordo com a Defesa Civil municipal.

Para o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Claudemir Azevedo, isso significa que a onda de calor começa a perder força na capital mineira. Porém, as temperaturas devem seguir altas pelo menos até quinta-feira (28/9).

O meteorologista diz que essa oscilação de temperaturas é comum na primavera. “O que a gente pode destacar é a condição da onda de calor: são vários dias consecutivos com temperaturas muito acima da média, o que pode afetar a saúde da população.”





Em Minas





O calor também deve diminuir em Minas, porém, as regiões Norte e Noroeste do estado continuam com alerta de onda de calor até quinta-feira. Nesta terça, a temperatura máxima registrada no estado foi de 43,5°C em São Romão, na Região Norte. As chuvas nessas regiões, no entanto, só devem chegar na próxima semana.





“Lá vai continuar quente e seco ao longo dessa semana. Mas há possibilidade de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte nas regiões Sul, Triângulo e Oeste até sexta-feira”, diz o meteorologista.





Confira as temperaturas em Minas:





Quarta (27/9): Mínima 18°C no Sul

Máxima 43°C no Norte





Quinta (28/9): Mínima 15°C no Sul

Máxima 43°C no Norte





Sexta (29/9): Mínima 13°C no Sul

Máxima 36°C no Norte





Sábado (30/9): Mínima 13°C no Sul

Máxima 36°C no Norte