Saiba quais as maiores temperaturas registradas em Minas na história

Historicamente, outubro é o mês mais quente do ano na região Sudeste do país (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A onda de calor que atravessa Minas Gerais nos últimos dias tem causado quebras de recorde de temperatura máxima em Belo Horizonte e em outras cidades do estado. A onda de calor que atravessa Minas Gerais nos últimos dias tem causado quebras de recorde de temperatura máxima em Belo Horizonte e em outras cidades do estado.





De acordo com levantamento histórico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a maior temperatura máxima registrada no estado foi de 44,1%u202F°C, em 26 de abril de 2012, em Pirapora, no Norte de Minas. Os dados começaram a ser compilados em 1961.









Completam a lista a cidade de Espinosa, no Norte de Minas, que registrou a quarta maior temperatura em 17 de fevereiro de 2014, com 43,1%u202F°C. Na quinta posição, o município de São Romão, com 43,1%u202F°C em 8 de outubro de 2020.





Das cinco primeiras colocações no ranking das maiores temperaturas, duas delas foram registradas em outubro. Tal fato, segundo Maria Clara Sassaki, meteorologista e porta-voz do ClimaTempo, é explicado, pois, historicamente, outubro é o mês mais quente do ano na região Sudeste do país.